Angie Jibaja: "Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron"

Hace varios meses que Angie Jibaja no lo está pasando nada de bien, y sumó que el Ministerio de la Mujer de Perú le quitó la tuición de sus hijos, entregándoselos a su hermana, lo que devastó a la actriz que trabajo en Chile.

Jibaja compartió dos “historias” en su cuenta de Instagram, donde describe lo que está viviendo. "Algún problema más??? No nada peor de lo que ya me hicieron. Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron. Yo no estaba tan mal, ustedes lo consiguieron…. Los odio, esto no es justo, los extraño, no puedo más sin mi familia, mis hijos son mis vida, sin ellos estoy muerta en vida”.

“Fiscal de la p… familia porque no ven a esos niños que trabajan de noche. Que realmente están abandonados. Ser yo es ser una…, todos te agarran de punto. Era loca pero ustedes hoy hicieron que yo pierda toda la cordura. Espero que a ustedes no les pasa lo que a mi hermosa familia le pasó.. Separarlos de mí, que les quede en su conciencia” finalizó la peruana.