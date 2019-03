Vinculan románticamente a Lady Gaga con actor de "Los Vengadores"

No ha pasado mucho tiempo desde que en redes sociales insinuaran que Lady Gaga tendría una relación más que amistosa con su co protagonista en "A star is born", Bradley Cooper, para que nuevamente se le vincule con otro personaje de Hollywood.

Esta vez se trata de Jeremy Renner, actor que interpreta a "Hawkeye" (Ojo de Halcón) en la saga "The Avengers" del Universio Cinematográfico de Marvel.

Según relata PEOPLE "se les ha visto pasando tiempo juntos", ya que ambos comparten el amor por la música. Información que viene a complementar lo publicado por "Us Weekly" que informaba el jueves pasado que ambos artistas han estado viéndose y que, incluso, la hija de Renner habría compartido con Gaga.