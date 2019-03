Mauricio Isla respondió las críticas a Gala Caldirola: "El que puede, puede y el que no que siga trabajando”

La modelo Gala Caldirola le dedicó tiernas palabras a su pareja Mauricio Isla, quien se encuentra en Estados Unidos en el marco de la fecha FIFA, por “La Roja”, pero recibió ácidos comentarios sobre su relación con el jugador nacional.

La ex chica reality compartió una imagen junto al futbolista en su cuenta de Instagram, donde escribió “Amor, respeto, admiración, confianza , deseo, empatía, sueños contigo…. y una infinidad de sentimientos más… te extraño”.

El “Huaso” no tardó en responder la publicación, pues el defensa expresó “Me encanta esa manera en la que me haces sentir, me encanta lo cursi que puedo llegar a ser cuando hablo de ti, me encanta que yo te encante, me encantas porque eres más de lo que pensé tener. Te amo”.

Algunos usuarios de la red social no tardaron en responder con ácidos comentarios hacía la modelo española indicando que “Chequera, millones, viajes gratis, después del retiro del ‘cra que se viene: ‘Estoy confundida, démonos un tiempo'” aludiendo al “interés” de Gala.

Sin embargo, Mauricio Isla no se quedó callado tras esta respuesta y le contestó al usuario con un mensaje que sacó aplausos. “Soy feliz de lo que tengo y que mi mujer pueda tener todo lo que quiera. El que puede, puede y el que no que siga trabajando”.