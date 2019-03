[FOTO] Natti Natasha encendió Instagram con foto en bikini y sin maquillaje

12:02 La intérprete de “No me acuerdo” se encuentra disfrutando de las playas de la isla de Saint Thomas en medio del Caribe.

La cantante de género urbano, Natti Natasha, sorprendió a sus seguidores de Instagram tras subir una serie de imágenes en bikini y sin maquillaje.

Sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios tras publicar sus imágenes. "Con make up o sin make up sos hermosa igual", "Eres mucho más hermosa sin tanto maquillaje", "Natural sin maquillaje también eres brillante", fueron algunas reacciones que le dejaron a la cantante en su red social.

Hasta el momento una de las imágenes cuenta con más de un millón 500 mil “Me Gusta”.