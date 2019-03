Raquel Argandoña y dichos sobre matinales: "Es mi opinión, si les gusta bien y si no me echan po”

11:46 “En los paneles hoy habían 11 personas… ¡11 personas! Nosotros en el matinal pedimos la palabra porque sino no se entiende nada y la gente empieza a reclamar porque parece gallinero” fue el comentario que dijo la “Quintrala”.

Raquel Argandoña salió a explicar los dichos que lanzó en su programa “Sin Límite” de Radio Agricultura donde criticó el nuevo formato de los matinales.

“En los paneles hoy habían 11 personas… ¡11 personas! Nosotros en el matinal pedimos la palabra porque sino no se entiende nada y la gente empieza a reclamar porque parece gallinero” fue el comentario que dijo la “Quintrala”

La panelista del matinal se tuvo que refirir a estos dichos realizados en la radio durante el programa “Bienvenidos”, aunque no tuvo problemas en reafirmar su postura frente a sus compañeros, pues expresó que “yo encuentro que a veces somos muchos y algunos no respetan cuando uno está haciendo la pregunta (…) mi sugerencia es que dependa el tema pongan a los panelistas, si somos catorce, de repente parece partido de tenis, pa allá, pa acá…”.

Finalmente, aseguró que “si hay un tema político, yo creo que está bien que sean los periodistas los que dominan el tema. Si hay un tema más relajado, nosotros que podemos hacer una bromita, la gente se puede reír en la casa, no tanta tragedia toda la mañana. Es mi opinión, si les gusta bien y si no me echan po jaja”.