VTR transmitirá de forma gratuita el concierto de Arctic Monkeys

Arctic Monkeys se presentará el día domingo en el VTR Stage del reconocido festival de música, Lollapalooza. El concierto será transmitido de manera gratuita para todo público, quienes sean clientes de la compañía podrán acceder mediante la app VTR Play, la nueva plataforma mediante la cual se podrá ver el 'Lolla'. Para los que no sean clientes pueden ver el show en la página web vtreslollacl.cl.

Patricio Fuentes, gerente de marketing de VTR, se refirió a lo que será la primera transmisión online de una banda en Chile. "Estamos muy contentos de anunciar que por primera vez será transmitido un show en Chile de unas de las bandas más esperadas de esta versión, como lo es Arctic Monkeys, esperamos todos los fanáticos puedan disfrutar de esta y otras bandas que estaremos transmitiendo durante los tres días".

Cabe destacar que la transmisión también será vía televisiva a través de los canales 701 y 702 de VTR. Otra de las novedades que la compañía tiene para este festival es un programa especial llamado "La Previa", donde los fanáticos podrán disfrutar de los detalles del festival.

Listen to the Arctic Monkeys Essentials playlist on @AppleMusic - https://t.co/U7wz7v3YMPpic.twitter.com/wrfhV2IcIb