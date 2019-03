Pancho Saavedra sorprendió con anuncio: "Estoy cerca de cumplir un sueño"

"Gracias a todos. Estoy cerca de cumplir un sueño y es gracias a ustedes. No les puedo contar mucho, pero les diré que tiene relación con mi debut en la pantalla grande y no, no es con #LugaresQueHablan. Atentos a mi cuenta que les iré adelantando algunas cosas. Les mando un abrazo y nuevamente MUCHAS GRACIAS", fue el mensaje que escribió Pancho Saavedra en su cuenta de Instagram, donde aseguró que surgieron nuevas oportunidades en su carrera profesional.

El anuncio fue acompañado de un video, donde agradeció el cariño de sus seguidores, aunque no quiso profundizar en cuál sería exactamente el sueño que cumplió. Por lo mismo, muchos usuarios aseguraron que estarían a la espera de los detalles y de paso felicitaron al conductor.