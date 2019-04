"Él quería que yo fuera flaca": Katyna Huberman relató duros momentos de antigua relación

La reconocida actriz, Katyna Hubermann, fue una de las invitadas al estreno de la nueva temporada del programa de CHV, La Divina Comida, junto a Chiqui Aguayo, Sergio Lagos y Mark González donde relató los complicados momentos que vivió en una relación. Hubermann empezó a relatar que “como a los 15 años tenía un pololo… Pololeaba conmigo porque obviamente yo le gustaba, pero él quería que yo fuera otra persona. Te criticaba todo el día, que no le gustaba lo que hacías, que no le gustaba como te vestías, me dejaba en la casa por cómo me vestía”.

“El quería que yo fuera como del Villa María, y yo no era del Villa María. Él quería que yo fuera flaca, súper flaca. Podría ser flaca pero curvilínea poh. Y él encontraba que esta cosa era de rotos (…) Como tener poto, tener cintura”, agregó. Luego de esto, contó que estos constantes episodios la llevaron a la bulimia.“Me empecé a preocupar heavy del peso, empezó a ser un tema para mí, me empecé a insegurisar ene (…) No lograba terminar con él porque sentía que si terminaba me iba a quedar sola, y empecé con el cuento de la bulimia” manifestó la actriz.

Finalmente, la familia de Katyna Huberman se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y la llevaron a un centro de salud mental, lo que le ayudó a superar el difícil momento.