Julián Elfenbein aclaró por qué su ojo lucía extraño en el estreno de "Podemos Hablar"

Preocupación causó el estado de Julián Elfenbein, pues los televidentes notaron una extrañesa en su rostro mientras conducía el nuevo programa de CHV, "Podemos Hablar".

A pesar del éxito que tuvo el programa estelar, hubo una situación que hubo una situación que no pasó desapercibida, y que tiene que ver con el propio Julián, de quien varios notaron que un ojo izquierdo se veía raro en pantalla.

La duda trascendio a redes sociales donde muchos preguntaban el por qué de esto. “¿Qué pasa Julián?", "¿algo te pasó en tu ojo izquierdo? Abres muy poco tu ojo, se nota de lejos”, le escribieron en uno de los posteos.

Fue tanta repercusión, que él mismo conductor salió a aclarar la situación. “Es sabido que hace años me sacaron un tumor cerebral, eso hace que con el tiempo se me caiga un poco el párpado izquierdo. A veces se nota, otras no. Cuando tenga tiempo podré corregirlo en pabellón”.