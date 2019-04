Luis Fonsi respondió las críticas por vestimenta de su hija

Luis Fonsi se vio en la obligación de aclarar los cuestionamientos de la ropa que vestía su hija en una fotografía que compartió en redes sociales.

En la imagen se puede ver a Mikaela con una minifalda, que de inmediato provocó la reacción de sus seguidores, quienes manifestaron que se le estaba robando la niñez a la menor al vestirla así, haciendo énfasis en que esa ropa la hacía ver mayor.

Una usuaria le comentó al cantante que “disfruta a tu familia. No le roben su niñez con esas vestimentas… la niñez solo es corta y la niña no viste de acuerdo a su edad. Es simplemente una opinión de alguien que ama a los niños… si no les gusta mi opinión lo siento”.

Finalmente, Fonsi no se quedó callado, y le contestó: “hola, respeto mucho su comentario. Le cuento que esa ropa que tiene puesta mi hija la escogió ella misma. Hasta las medias. Si ella se siente feliz, entonces yo estoy feliz. No se preocupe, nada ni nadie le va a quitar su niñez. No sabes lo feliz que son. De todos modos, gracias por tu preocupación. Besos”.