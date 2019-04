Raquel Argandoña se va en picada contra mujer infiel de Quintero: "Es una cara de palo"

Durante los últimos días, una mujer que trabaja como educadora en Quintero, dio su testimonio luego de que se filtraran una serie de imágenes de las cámaras de seguridad del municipio y descubrieran su infidelidad. La afectada expresó que no estaba haciendo "nada malo" y tiene pensado hacer una demanda legal por "daño moral" e invasión de la intimidad".

Esto generó una ola de críticas a la mujer, entre ellas, de la panelista de Bienvenidos, Raquel Argandoña, quien sacó la voz y comentó la situación durante el matinal. “Yo encuentro que es una cara de palo, de verdad, en mi opinión personal, que esta señora demande a la Municipalidad de Quinteros. Si yo engaño a mi marido, y quiero encontrarme con mi amante, voy a un lugar privado, no voy a ir a la plaza, que es un lugar público que Quinteros para atracar o darme besos, porque obviamente que eso es ilógico”.

Además, la "Quintrala" añadió que “yo no voy a defender al operador de las cámaras de seguridad, pero yo lo entiendo. Supongamos que yo esté, y voy a ser muy honesta, detrás de estas cámaras operando. Veo que está todo normal y, de repente, me aparece algo extraño. Obviamente uno que es ser humano. Me acerco ‘oh, esta es la señora de mi amigo’. Tomo mi celular señora, lo filmo y le digo ‘te están poniendo los cuernos’. Yo lo hago, porque uno tiene que cuidarse".

Finalmente, comentó “alcalde, perdóname, uno tiene que cuidarse. Cualquier persona puede haberla grabado con su celular, o sacarle una foto en la calle”.