Francisco Germain habló de su relación con Sigrid Alegría: "Yo no quiero conseguir nada"

Francisco Germain, actor, youtuber, y el nuevo pololo de Sigrid Alegría, rompió el silencio y habló sobre su nueva relación.

“Yo no quiero conseguir nada por el ser el pololo de la Sigrid Alegría. (…) Nunca me he movido por pitutos y ahora no va a ser la excepción. Puede sonar súper ególatra, pero soy así”, dijo a Las Últimas Noticias.

En este sentido, insistió en que no es de su agrado “que la noticia sea que alguien está con otra persona. Me parece súper invasivo, pero entiendo también que la gente lo consume”, agregó.

Porotro lado, negó que con la actriz hayan estado “escondidos”. “Nosotros llevamos unos meses juntos y pensé que habíamos pasado piola”, reiteró.

Incluso, aseguró que a Sigrid Alegría “le hubiera hecho muy mal que nuevamente la juzgaran por estar con alguien menor", refiriéndose al énfasis que han puesto los medios en la edad de ambos.

Sin embargo, refutó que él es una persona madura. "ojo yo tengo 30 años, hace rato que no soy un niño. Soy un hombre independiente. Entonces sí nos mantuvimos piola un tiempo, hasta noviembre diría yo”, remató.