Mayte Rodríguez se molestó con periodista que le preguntó sobre novela de Chilevisión

Aún siguen las repercusiones luego de que Carolina Arregui haya contado lo mal que lo pasó su hija, Mayte Rodríguez, cuando se grababa la teleserie de CHV, "La Sexóloga".

Por esto, El programa de La Red, "Intrusos", fueron a hablar con la joven actriz que no recibió de buena manera al periodista, pues ella se encontraba en un evento por la marca de shampoo que promociona.

Rodríguez fue consultada por el desempeño de su madre en el matinal de TVN, a lo que ella sólo contestó: "Súper bien".

La periodista insistió en preguntarle sobre la faceta de su madre como panelista del "Muy Buenos Días", a lo que la actriz respondió "Me tienen prohibido viste. Hay que hablar del shampoo. No tengo ganas de hablar de estas cosas, hoy vamos a hablar del Shampoo. Te juro que estoy trabajando", aludiendo a que no hablaría de esos temas.