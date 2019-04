La estrecha "amistad" de Pancha Merino y Andrea Marocchino

El año 2013 Francisca Merino se separó de su ex pareja Claudio Labbé luego de 13 años de matrimonio y, durante este tiempo, no había dado luces de tener un nuevo romance.

Sin embargo, hace dos meses al parecer su vida dio un giro cuando conoció a Andrea Marocchiono en un evento de la Fórmula E. Merino y Marocchino, según cuenta LUN, tuvieron "buena onda", luego compartieron en la Gala del Festival de Viña del Mar, y, desde ahí, han tenido varias interacciones en redes sociales e incluso fueron a un matrimonio.

Son estas interacciones cariñosas las que han llamado la atención de sus seguidores quienes se preguntan que onda hay entre ellos.

Consultada por el mismo medio, la actriz se refirió a Marocchino y señaló que "lo encuentro minísimo. Me cae demasiado bien. Además es una excelente persona, cariñoso; un buena onda. Pero no me gusta hablar de mi vida privada, me da miedo".