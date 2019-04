Pablo Zalaquett habló sobre quiebre amoroso: "Al mes empezó a salir con otro"

En el último capítulo emitido del programa de CHV, "Podemos Hablar", conducido por Julián Elfenbein, el ex alcalde de La Florida, Pablo Zalaquett, reveló un sufrido quiebre sentimental.

Ante la consulta de Julián sobre a "quién le habían roto el corazón". El ex edil empezó a relatar su dolorosa historia.

“Yo me separé hace 17 años. Con cuatro hijos. Ya están grandes todos. Tres viven fuera de Chile. El tema es que hace poco me rompieron el corazón. Pero la historia más dura, para mí, fue que mi primera novia fueron dos años maravillosos", comenzó.

“Realmente pensaba que iba a ser mi mujer. Pero justo, cuando ocurrió eso, la madre de mi ex señora fallece. Entonces, ella como que me viene a buscar. Me necesitaba. Pero no tanto por amor, sino por necesidad, por apoyo",

añadió.

En ese momento complicado, contó también que su pareja de ese entonces le pidió que se fuera a vivir con ella, donde el mismo Zalaquett explicó que no fue capaz de "jugarsela". “Y ahí mis hijos, que habían sufrido la separación, se ven muy afectados. Y mi pareja me pide que yo me vaya a vivir con ella y yo no fui capaz de jugármela. No fui capaz de jugármela y ella me deja. Pero al poco andar yo me di cuenta que no podía vivir sin ella. Y dije ‘me la juego’.

“Yo era alcalde de La Florida, ella trabajaba en el Banco de Chile. Yo dije ‘chao pescao’, pesqué un ramo de rosas, el más grande que jamás he visto, una caja Bozzo así de grande. Llegué al banco, me conocían todos, una sucursal de Providencia".

Luego de esta declaración el ex edil contó que la mujer le dijo que "iba a pensar" sobre la propuesta. “Llegué al segundo piso. Estaba con un cliente. Salió el cliente. Me arrodillé, me arrodillé literalmente así (se arrodilla en el set), le juré, ‘amor de mi vida’, que estaba dispuesto a todo. Me dijo que lo iba a pensar”.

Finalmente, Pablo Zalaquett aseguró que tuvieron "un encuentro. Y al mes empezó a salir con otro. Y no me pude recuperar en dos años”.