Pamela Díaz confesó íntimo secreto sobre su vida sexual: “Yo sí podría”

Pamela Díaz sorprendió a todos con su respuesta, tras ser cosultada si podría vivir sin relaciones sexuales.

El hecho ocurrió en el programa de CHV, "Podemos Hablar".

Un nuevo capítulo que contó con la participación de claudio Borghi, Karen Doggenweiler, Pablo Zalaquett, Toberto Artiagoitía y Katty Kowaleczko y Pamela Díaz, quienes compartieron curiosidades de su vida.

La conductora de "Viva La Pipol" fue consultada si es que podría vivir sin tener relaciones sexuales, a lo que Díaz respondió: “Yo sí podría”.

La "Fiera" expresó que "yo podría porque siento… A ver, he pasado épocas en que he estado soltera dos años y no necesito relaciones sexuales. Necesito trabajar, pasarlo bien, irme de carrete con mis amigas, disfrutar. Nunca me he ido de viaje con mis amigas, que es una cosa que tengo pendiente. Pero no tengo un tema tan necesario. Es un tema…”.

“He estado seis, siete meses y no me acuerdo. Pero no necesito un tema sexual, un tema carnal”, finalizó Pamela.