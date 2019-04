"Me dicen 'avíspate' o '¿de verdad no cacha?' y yo trato de defender a mi pobre Feliciano"

Ahora que el final de "Pacto de Sangre" se acerca, las redes sociales están llenas de teorías de los seguidores de la teleserie nocturna de Canal 13, que se preguntan cuándo el detective Feliciano Fernández, interpretado por Álvaro Gómez, finalmente descubrirá la macabra verdad y hará justicia.

El capítulo del jueves pasado mostró al detective por fin enterándose de que los amigos de su polola, Marco (Néstor Cantillana) y Gabriel (Pablo Macaya), estuvieron involucrados en el crimen de Daniela Solís. Y la semana pasada se reveló un adelanto donde se ve a Feliciano junto a Benjamín Vial (Álvaro Espinoza), quien le revela que es el temido Señor Rojo.

Entre tanta teoría en Twitter, que Gómez dice que no ha leído porque usa más Instagram, varios televidentes se han preguntado cómo su personaje pudo creer en los malos de la historia e incluso llegar a confiarles detalles de su investigación. "Don Cristo protege a Feliciano por favorcito! ", escribió una usuaria de esa red social.

¿Feliciano es bueno o mal detective?

(Suelta una carcajada) ¡No te puedo decir eso! Lo que pasa es que es un poco deslenguado, tiene poco filtro y a veces confía en las personas no indicadas; ese es un problema que tiene pero es porque es muy buena persona. Feliciano es un tipo muy transparente, es un muy buen tipo que dice las cosas de frente, ya sean buenas o malas. Incluso en su relación amorosa con Maite, que es una relación muy linda. Se adoran y tienen una relación muy bonita.

¿Qué te dice la gente en la calle por este rol?

Me dicen "aweonao", "avíspate". Me ha pasado que me dicen "oiga maestro, ¿de verdad no cacha todavía?" o "yo le puedo decir quién es el Señor Rojo" y yo trato de defender a mi pobre Feliciano. A la gente le gusta el personaje, lo quieren harto, a las mujeres les gusta harto, es como un galán bruto medio héroe.

La recta final

Según Gómez, de aquí en adelante en "Pacto de Sangre" todo se pondrá aún más tenso. "A la gente se le van a hacer los capítulos más cortos de lo que ya se les están haciendo, porque la gente reclama. Pero se les van a hacer más cortos todavía no porque duren menos, sino porque están muy buenos", adelantó el actor. "Quedan varios sucesos álgidos que van a marcar hitos muy importantes en la historia", agregó.

¿Qué piensas del giro macabro que ha ido tomando esta historia? ¿qué reacción tuviste cuando Carmen tomó la cabeza de su hija?

Sucede que, además de leer los capítulos, te topas con escenas en el mismo set donde te toca (grabar). Entonces, si mal no recuerdo, cuando se grabó esa escena yo estaba en el set de al lado y terminé de grabar para que grabaran ahí en la cocina, entonces lo vi. Es macabrísimo, claro que sí, pero es como sucede en la mayoría de las series, como "Breaking Bad" o la misma "Game of Thrones"; entonces si partiste arriba tienes que buscar elementos que hagan que tu historia se vaya superando constantemente y no decaiga.

¿Qué les pasa a ustedes cuando leen esas escenas? ¿Se ríen?

Nos reímos, obvio, es como "¿qué viene ahora?". Y nos mostramos las escenas como "mira la hueá que tenemos que hacer". Pero dentro de todo créeme que la realidad supera a la ficción por lejos. ¡Si cosas así se han visto en el mundo miles de veces! Y peores.

Si no hubieras sido Feliciano ¿qué personaje te habría gustado hacer?

Es que pucha, no sé, porque finalmente los personajes que uno ve ahora son el trabajo del compañero, entonces no es solo que el personaje sea bueno. Uno dice "qué buena la actuación de Néstor" o la de Álvaro Espinoza, están todos bonitos. Si pensamos en el matiz, a lo mejor me gustaría hacer el personaje sufrido, como el de la Tamara Acosta.

¿Es verdad que grabaron más de un final?

Te voy a ser súper honesto, el tema de los finales es algo que incluso quedó hermético para algunos, o para la mayoría de los actores diría yo. Porque del último capítulo, o incluso los dos últimos, nos pasaron sólo las escenas que grabamos, entonces hay muchas partes de la historia que yo desconozco. Lo comentábamos también, cuando me tocaba grabar con la Blanca (Lewin) o con algún colega, era como "¿oye tú cachái lo que pasa?" y al final eran puros dimes y diretes y nunca supimos cómo mierda se acaba la teleserie.