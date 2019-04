[FOTO] Gala Caldirola le respondió a usuaria que criticó a Mauricio Isla por Instagram

La ex chica reality, Gala Caldirola, le respondió duramente a una seguidora de Instagram, tras opinar sobre el físico de su esposo.

La modelo publicó a través de su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece besándose con su pareja, Mauricio Isla y sus seguidores no tardaron en comentar.

La usuaria de la misma red social expresó: "Con tanta plata dile a tu marido que se haga un retoque en la nariz y quedará tikitaka!, cómo tú no más vas a ser la única operada".

El comentario no le cayó bien a la española, quien le respondió:“Es tan perfecto!!!! Me encanta así! Es miooo y hermosoooo! Que pena que tu no puedas operarte esa mente odiosa“.

La respuesta de Gala sacó aplausos entre sus otros seguidores. La imagen cuenta con más de 75 mil "Me gusta" y más de 300 comentarios.