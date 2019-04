Antonella Ríos compartió fotografía comparando los cambios de su físico en un año

La actriz Antonella Ríos volvió a ocupar sus redes sociales para compartir con los usuarios los cambios que ha experimentado su cuerpo el último tiempo.

En esta oportunidad, publicó dos fotografías, comparando su físico de marzo del año pasado y una imagen actual de su cuerpo.

"No me sentía cómoda ,ni ágil , menos activa ...

Estaba todos los días con sueño y hacer ejercicio no era una opción.En la alimentación era todo lo mismo y mucha masa, azúcar , bebidas y goloseo intenso", escribió, haciendo alusión a su pasado.

Con ello, agregó que "un día me quedé pensando si estaba cómoda y si me hacía feliz estar en este estado de sedentarismo ... me puse un objetivo y de a poco fui pasándolos, en constancia", concluyó.