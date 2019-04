Perla Ilich habló sobre el "Cangri": "Quizás su error era confiar mucho en la gente"

17:32 La ex chica reality fue invitada al programa de CHV, "Viva la Pípol", donde se refirió a la muerte de su amigo Sebastián Leiva.

La ex chica reality, Perla Ilich, fue invitada al programa de CHV, "Viva la Pípol", donde se refirió a la muerte de su amigo Sebastián "Cangri" Leiva.

La gitana, contó cómo se enteró de la noticia. "Yo me enteré por Facebook pero no creía la verdad. Entonces llamé a la tía, a la mamá, y me dijo que sí”.

Durante la entrevista recordó que “a mí me tocó el tema de saber que estaba embarazada y me chocó (…) yo supe que estaba embarazada hoy día y al día siguiente supe que el Seba había fallecido”.

Además, aprovechó de contar el último encuentro que tuvo con Cangri, 20 días antes de su muerte. La ex chica reality relató que “nunca imaginé que iba a morir, pero yo lo abracé. Nosotros siempre éramos de tirar la talla, pero como que ese día lo abracé fuerte y le dije ‘cuídate y piensa en tus hijos’. De verdad, no me gusta hablar mucho del tema, porque estoy tratando de superarlo”.

“Yo sé que está en un mejor mundo, yo sé que está con Dios. Lo único que le pido a Dios que le dé fuerza a la mamá, a la polola, a toda la familia en general”, añadió.

Al ser consultada por las características de su amigo "Cangri", Perla indicó que era una excelente persona.

“Con muchas cosas que se dijeron en televisión, yo no voy a hablar nada de ese tema, pero sí quiero defender algo: Sebastián era tal cual se veía en los programas. Alegre, amigo de los amigos… quizás su error era confiar mucho en la gente. Tú le pedías un favor, cualquier cosa (…) él no sabía decir no… yo creo que esa es una de las causas por la cual él no está hoy día. Se topó con la gente equivocada”, finalizó.