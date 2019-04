Kanela tras demanda de partenidad: "Si soy el papá, lo voy a asumir desde el primer momento"

El cantante chileno, Héctor Muñoz más conocido como Kanela, enfrenta un proceso legal por una de demanda de paternidad.

En una conversación con La Cuarta, la voz de la banda cumbiera, "Noche de Brujas", expresó que "yo voy a afrontar este proceso. En todos estos años de ´circo´ pudieron pasarme cosas realmente graves: me sentiría muy triste, por ejemplo, si me hubiesen dicho ´Kanela, mataste a alguien´, ´robaste´, ´estafaste´… o que alguien llamara a mi mamá o a mi mujer y les dijera ´Héctor está muerto´. Todo eso pudo pasar, quién sabe… Pero me están diciendo que probablemente seré padre, y eso para mí siempre será un gran regalo, una bendición", dijo.

Además explicó que se someterá a exámenes de ADN para aclarar la situación "Si ese hijo es mío, quiero que sepa que tiene un padre que va a dar todo de él para que sea feliz en la vida, que lo va a querer, como lo hago con mis hijos. Es lo mínimo. Si soy el papá, lo voy a asumir desde el primer momento en que eso se confirme, y lo haré de corazón".

"Imagínate… no es una situación sencilla, pero también ellos me pidieron que dé la cara. Un hijo es algo de lo que uno nunca podría renegar, menos quitarle a un niño la posibilidad de que sepa quién es su papá", finalizó.