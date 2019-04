Los consejos de Tonka Tomicic para lucir la piel y un maquillaje radiante

Desde sus inicios Tonka Tomicic ha estado ligada al mundo de la moda. Hoy conduce el matinal de Canal 13 y es rostro de distintas marcas, por lo que tiene una rutina de cuidado muy particular sobre todo en su rostro.

Según explicó a hoyxhoy, hay elementos básicos que se pueden utilizar para las distintas ocasiones. "Así como hay básicos en la ropa, también los hay en el maquillaje. Pueden servir desde un SOS y te permiten estar siempre bien y preparada para cualquier ocasión", dijo en el lanzamiento de New Beauty de Tienda Paris. "Lo principal es preparar la piel. Si tienes una piel hidratada y bien preparada, lo que te pongas arriba va a lucir", agrega.

¿Cómo cuidas tu piel?

Me la limpio sagradamente todas las noches. Jamás, pero jamás me voy a acostar con la piel sin limpiar y después me pongo una crema hidratante. También uso mascarillas y tomo mucha agua.

¿Usas tratamientos?

Tengo una cantidad de maquinitas en mi casa, que ni te imaginas jajaja...

Además, dura más el maquillaje cuando la piel está hidratada...

Sí, dura más. No necesitas retocarlo tan pronto y tampoco necesitas poner tanto maquillaje.

¿Qué colores de maquillaje recomiendas?

Los colores tierra les vienen a todas. Son colores que a mí me gustan. Incluso hay días, como hoy, que ni siquiera uso sombra. Sólo me puse un poco de iluminador. No le hice contorno o profundidad a mis ojos.

¿Cuál es la clave para unos ojos destacados?

Lo que me pongo siempre, es mucha máscara de pestañas. Eso no puede faltar.

¿Y la base?

Sí, se puede elegir también. Pero más que base, yo elegiría un corrector para poner en algunas zonas de la cara o iluminar. Pero mi fuerte sería la máscara y la sombra si quieres profundizar o marcar las cejas.

¿Cómo se marcan las cejas?

Con un iluminador en la parte de abajo. Eso es muy simple de hacer. Tomas la paleta de sombras y el color más clarito la pasas por la parte de abajo de la ceja, inmediatamente la marcas. Es más, si la quieres definir aún más, pasas el pincel por arriba también.

¿Qué otro producto se puede usar para marcar los ojos?

Mira, un labial se puede usar de labial, de rubor y de sombra. Todo tiene que tener creatividad nomás.

¿Para la noche y para el día?

Si quieres colores más dramáticos puedes usarlos más marcados y sirve para la noche.

En los labios, ¿qué color es un básico?

Me gustan mucho los tonos piel, los nude. De hecho es lo que se viene en tendencia de labios. Puede ser con brillo y también más mate. Aunque, a veces es lindo ponerse un color más fuerte también. Con eso y harta máscara, queda perfecto.