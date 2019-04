Belenaza: "Si te ríes del poderoso estás bien, es el deber cívico de la comedia"

Hasta que se toparon en enero pasado en el Festival del Huaso de Olmué, Belén Mora y Chiqui Aguayo no se conocían. Se ubicaban sí, pero amigas no eran. Entonces coincidieron en el Patagual, donde triunfaron, y decidieron que se caían tan bien que tenían que hacer algo juntas.

El resultado es "Perfectas", un show que estrenarán juntas el próximo 4 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes y que las tiene haciendo algo que las une: reírse de sí mismas.

"Por eso en el afiche (foto principal) la Chiqui sale con unos zapatos de 85 centímetros y yo con una faja que me está cortando la circulación. Nos reímos de nosotras mismas, jugamos mucho con el autobullying", adelantó Mora a hoyxhoy.

Quien lleva casi ocho años en "Morandé con Compañía", mostró en Olmué una rutina de stand up comedy. Un lado suyo que el público desconocía, pero que lleva años practicando en bares y eventos. "Es lo que más me gusta hacer hoy en día, porque en el stand up no tengo una línea editorial. Puedo decir lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, puedo hablar lo que quiera", dijo la actriz que comenzó en la televisión tras participar en el programa de Mega "Coliseo romano", donde se hizo conocida como la "Belenaza".

Hoy se habla de sororidad, ¿has sentido eso entre standuperas?

Sí, se siente siempre. Y no sólo entre mujeres, entre mujeres y entre hombre también. Con la gente con la que yo trabajo del mundo de la comedia uno se apoya, porque si tú ves a alguien como una competencia estás hablando de una debilidad tuya, yo creo que el stand up es tan bacán y ha surgido tan fuerte porque hay estilos distintos.

Humor en la tv

En diciembre Mega anunció que "Morandé con Compañía" perdería un día de emisión y pasaría a ir sólo los viernes. Una decisión que puso en duda la continuidad de uno de los espacios televisivos más longevos. Sin embargo, el programa conducido por Kike Morandé ha continuado liderando en su horario.

¿Qué piensas de que el programa sólo vaya un día?

Son decisiones que se toman a nivel ejecutivo. Y si antes trabajábamos como chinos para hacer un programa viernes y sábado, ahora lo hacemos para hacer un programa el viernes. No hay menos pega, porque crear contenido para un programa es dificilísimo. Por lo mismo en televisión son muy pocos los programas de humor que duran tanto, porque cuesta adaptarse, porque van cambiando muy rápido los tiempos en cuanto a las temáticas, a lo que se puede o no decir. Se necesita mucha creatividad para decir lo que quieres decir sin pasar a llevar a nadie.

El "Morandé" por años ha sido blanco de críticas por el machismo o la liviandad. ¿Sientes que son injustas esas críticas?

No, en absoluto, si tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Durante muchos años en "Morande con Compañía" estaba la mujer como acompañamiento, así como también estaba en todos los programas y estelares. Pero hace ocho años que el fuerte de "Morandé con Compañía" es "Detrás del Muro", que es una sección de actrices y actores donde están todos en el mismo nivel, no hay acompañamientos. Aún así todas las semanas hay que sentarse y pensar cómo abordar un tema y, aún cuando tengas todos los cuidados, siempre va a haber alguien que le va a molestar y es absolutamente válido. Yo creo que si haces comedia y te ríes del poderoso estás bien, porque es como el deber cívico de la comedia, hacerse cargo de lo que está pasando y darle un giro. Igual siempre va a haber alguien que le va a molestar, pero no nos podemos estar haciendo cargo de eso. Si la base de eso es no vulnerar derechos, es así de simple.

Hoy es el único programa de humor en televisión abierta ¿es una señal de los tiempos?

Yo creo que la tele va en bajada en general, que "Morandé con Compañía" es el programa que ha resistido todo los cambios que han traído plataformas de consumo selectivo, como Netflix o Amazon. La gente sí está consumiendo mucha comedia. La gente quiere ver realidad, por eso, por ejemplo, una de las secciones que tiene "Detrás del Muro", es la sección de Paola y Miguelito, que muestra la vida de una mamá soltera con un cabro chico millennial que es súper reconocible en casas de cualquier estrato social. En el elenco tenemos un actor haitiano, una actriz venezolana, un actor colombiano, porque esa es la realidad de Chile. Uno como programa trata de actualizarse pero está cambiando todo tan rápido todo que, como te digo, es una pega heavy.

En Viña el humor fue lo más importante pero eso no se refleja en TV...

Yo creo que da miedo, por ejemplo, tener a un comediante animando, hablando.

En EE.UU. todos los late shows los hacen comediantes...

Pero allá tienen la Primera Enmienda que protege la libertad de expresión, acá si un comediante va a un matinal y dice algo que a alguien no le parece, al otro día está la denuncia en la Fiscalía Oriente.

