Cata Pulido criticó duramente al Rumpy: “Tiene una especie de Síndrome de Luli”

10:27 En el programa de CHV, "Podemos Hablar", Roberto Artiagoitía había contado un conflicto que tuvo con el periodista Iván Valenzuela, a quien trató de "canalla y traidor". La respuesta de la actriz no se hizo esperar.

En el programa de CHV,"Podemos Hablar", Roberto Artiagoitía contó un conflicto que tuvo con el periodista Iván Valenzuela, donde el 'Rumpy' lo trató de "canalla y traidor".

En marco de esos de dichos en el programa "Intrusos", la panelista del mismo, Cata Pulido, expresó que “la falta de disciplina, Ale, es muy importante. Yo puedo aceptar y concuerdo que a lo mejor una persona, sea genio, creativo, todo lo que tú quieras. Pero cuando no hay disciplina, y cuando uno está en ascuas como equipo, en el fondo estás dependiendo de una sola persona que no llega a trabajar, me da lo mismo tu genialidad”, reveló.

La actriz, además añadió que “al Rumpy se lo comió el personaje. Yo me acuerdo en ‘Tic Tac’, que él hacía de Rumpy. Actuó pésimo. En ‘El Chacotero Sentimental’, actuó como Rumpy y lo hizo pésimo. Rumpy tiene una especie de Síndrome de Luli, que no sabe si es Rumpy o es Roberto, ¿cachai?, como esta mezcla. También aportémosle que al tipo le gusta el leseo. También fue bien rockstar en su época. Se le pasaron un poquito los cambios. Yo creo que se le fue la moto. A mí me encanta el Rumpy en la radio, escuchándolo, lo irreverente que es”.

En ese momento, la conductora del programa Ale Valle le consultó a Cata Pulido si aún le gustaba, pero la actriz aclaró que “Es que no lo escucho hace mil quinientos años. Pero antes, cuando lo escuchaba, sí me gustaba. No tengo idea de cómo está ahora”.