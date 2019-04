Iván Arenas estrena su nuevo show: "El Infartable"

Aunque no tiene redes sociales ni sabe bien cuáles hay, a Iván Arenas igual le llegó el meme que circula hace días en internet y que se ríe de su parecido físico con el vocalista de Metallica, James Hetfield, a quien en una foto los internautas le pusieron la peluca del recordado Profesor Rossa.

"¿La foto de un tipo que está con una guitarra? Me encantó, buenísimo", dijo Arenas a hoyxhoy consultado por el meme. Aunque también aclaró que no tenía idea quién era su igualito: "No tengo idea qué es Metallica, yo me quedé en Paul Anka".

"Me quedé en el pasado en la música y también en la tecnología. A veces me dicen 'mándame la foto' y yo no tengo idea cómo se hace. Y 'tenis Facebook' y no sé pos, lo lamento", confesó el humorista, que por estos días alista "Infartable", el show que estrenará el 17 de mayo en el teatro San Ginés.

Por eso, dice que no necesita de las redes sociales para inventar chistes. "Las ideas nacen del comportamiento, de lo que ves, de la calle, de lo que escuchas".

Parte importante de la nueva rutina es el cuarto infarto que sufrió hace algunos años, episodio que le da el nombre al show. "Cuento todo lo que me pasó en el último infarto", adelantó Arenas.

Fue hace casi una década que Arenas decidió cambiar de público y dedicarse a contar chistes para adultos, aunque sin dejar de lado al Profesor Rossa, que cada tanto retoma para girar con "La mansión Rossa", show que hace con Don Carter y Guru Guru.

"No podía contar chistes blanquitos por el hecho de ser el Profesor Rossa, yo ya no era el Profesor Rossa", comentó sobre el momento en el que decidió reinventarse. "Iván Arenas siempre contó chistes, desde los 14 años, no los seguía contando porque tenía al Profesor Rossa delante mío y eso me impedía que lo hiciera", agregó.

Claro. Los niños antes le pedían a los papás sacarse una foto conmigo y hoy día son los adultos los que se quieren sacar fotos y los hijos dicen "¿quién es mamá?". Los niños no saben quién soy yo, se dio vuelta la tortilla.

No fíjate. O sea, nunca está de más, bienvenido si existiera la posibilidad de hacer algo. Yo no perdería el hilo de hacer cosas educativas y lo mezclaría con picardía. Lo haría más con el estilo de Carter, que es un pícaro. Y el Guru seguiría haciendo el papel del ingenuo que no entiende y que hay que ocultarle como la maldad. Claro que lo haría.