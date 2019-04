Paloma Mami impactó a sus fanáticos con aparición en portal de Billboard

Paloma Mami fue descrita por la revista Billboard como la artista chilena "que conquista al mundo con su 'flow elegante'". La entrevista fue publicada en el medio, desatando euforia entre sus seguidores.

La cantante conversó con el portal, donde contó cómo fueron sus inicios. “Vivir en Nueva York me ha enseñado mucho sobre la jerga, la forma en que hablamos y la actitud. Mi cultura y mis raíces de Chile me dieron el sabor latino", dijo.

Además, confesó que al principio no fue algo fácil. “Amo cantar, pero nunca me atreví a hacerlo frente a alguien. Era mi pasión secreta, y cuando finalmente me decidí a hacer de esto una carrera, ha sido un viaje realmente bueno".

La revista también tuvo palabras para la chilena, asegurando que “fue su instinto de seguir su sueño lo que convenció a Paloma Mami de seguir una carrera en la música, sin tener una industria que la guiara. Fue su sencillo 'Not Steady' el que la atrapó con un contrato de grabación con Sony Music Latin en 2018. Ahora, está lista para darle un nuevo toque a la escena", escribieron.