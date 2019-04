Karen Bejarano confesó haber sufrido bulimia en la época de "Mekano"

En el matinal de Chilevisión Karen Bejarano reveló que sufrió de bulimia cuando fue parte del programa juvenil, "Mekano", lo que sorprendió a los panelistas que compartían el espacio.

La cantante relató el duro momento que pasó. “Cuando los papás tienen tiempo de hablar con sus hijos y saber cómo están, es súper valioso. Yo tuve bulimia un año y yo no dije nada”, inició Bejarano.

“Yo trabajaba en Mekano, estaba todo el día haciendo nota y bailando. Yo llegué con un peso súper normal a mi estatura y edad, pero al lado yo tenía puras barbies y era ¿cómo compito con ellas? A mí me gustaba bailar y lo hacíamos harto, pero no era deportista. Ahora lo hago y me gusta, pero en este tiempo no”, añadió.

Además, contó el momento en que su madre se dió cuenta de lo que estaba viviendo y le instó revelar lo que estaba pasando. “Empecé a bajar de peso y mi mamá lo empezó a encontrar raro, yo le decía te morí lo que bailo y hago cosas todo el día. Mi mamá comenzó a poner ojo los fines de semana que era cuando me veía. Encontraba que iba mucho al baño, entonces ahí me tocó la puerta y me vio llorando”, detalló.

Finalmente, la cantante expresó que “ahí yo me quebré porque estaba mal y no quería pedir ayuda porque me daba vergüenza, porque me sentía culpable. Sentía que iba a perder la confianza de mi mamá", concluyó.