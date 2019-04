Mane Swett revela imagen con los efectos en su cuerpo de la psoriasis que padece desde la adolescencia

En una entrevista en la Revista Caras el año 2007, la actriz María Elena Swett contó que padecía de Psoriasis desde los 17 años.

"Tengo soriasis. Somatizo todo lo que pasa a través de la soriasis. Mi cuerpo hace ese trabajo sin que yo me de cuenta. La lata es que no puedo hacer nada para detenerlo. Esto empezó a los 17 años y desde entonces lo he probado todo: cápsulas de luz, cremas y nada me ha funcionado", contó en esa oportunidad.

Y este viernes, por primera vez, reveló una imagen con las consecuencias en su piel producto de esta enfermedad, con el mensaje "Inspiración #psoriasispatient", sincerando este aspecto que es parte de su vida.