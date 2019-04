Fran Undurraga confesó haber sufrido abuso sexual: "Ese tipo ahora debería estar preso"

Hasta el programa “Podemos Hablar” llegó la modelo Francisca Undurraga, donde se refirió a diferentes aspectos de su vida. Sin embargo, lo que pocos esperaban es que revelara en televisión uno de sus secretos más profundos, sobre el abuso que sufrió cuando era una niña.

Según relató, todo ocurrió de forma reiterativa a bordo del furgón escolar que la llevaba l colegio en Arica.

"Creo que esto nunca lo he contado en televisión, ni a mis papás. Ahora de grande lo comprendo, cuando tenía nueve años no me daba cuenta. Yo me iba del colegio a la casa en un furgón escolar y siempre el 'tío' me hacía sentar adelante. Me sentaba al lado de él para tocarme las piernas, debajo del jumper", comentó entre lágrimas.

Su relató continuó, asegurando que “ese tipo ahora debería estar preso. ¿Cómo le tocas las piernas a una niñita? ¿Qué va a decir una niña de nueve años que no sabe, qué toma conciencia 20 años después?", agregó.

"Ojalá que él se acuerde y me esté viendo. Es un hijo de puta", concluyó.