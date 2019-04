Raquel Argandoña aseguró que la mamá de su nueva conquista tiene un año más que ella

Raquel Argandoña confesó en el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, que está saliendo con un hombre 20 años menor que ella.

Sin embargo, fue más tarde en el matinal "Bienvenidos", donde entregó detalles de su nueva conquista.

"Hoy en la mañana me lo cuestioné porque la mamá no puede tener un año más que yo. Pero lo voy a disfrutar hasta que me dure", contó.

Sin embargo, después de pensarlo, aseguró que durante la cita de su galán se olvidó "de la mamá, me olvidé de los años. Yo me replanteé y me lo mandó Dios y lo voy a aprovechar”, remató.