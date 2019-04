Mon Laferte tras críticas por cantar con ayuda de su teléfono en Coachella: “Haters déjenme en paz”

19:30 La cantante nacional debía hacer un cover de la famosa canción "New Rules" de Dua Lipa, para lo que se apoyó leyendo la letra desde su móvil, ante lo que aclaró que "sólo tuve dos días de ensayo".

Este viernes Mon Laferte dijo presente en el reconocido festival Coachella, con sede en Los Ángeles. En la ocasión la artista presentó “Norma”, álbum que la traerá de vuelta a nuestro país próximamente.

Pero en el intertanto de su show un episodio llamó la atención de algunos internautas, particularmente cuando Laferte hizo un cover de “New Rules”, canción de la británica Dua Lipa.

En la ocasión la viñamarina tuvo que acompañarse de su celular, ya que según señaló “Hablo poco inglés y lo hago con ayuda de mi teléfono”, lo que generó críticas en redes sociales.

Al respecto la cantante escribió en su cuenta de twitter “Ok, no me aprendí la letra, solo tuve dos dias de ensayo, me aloqué y quise tocar así a la brava, pero de eso se trata la vida no?”

“Hay que divertirse, tomar riesgos, ya existir es toda una aventura”, agregó.

Y cerró señalando “Haters déjenme en paz, solo soy una cantante chambeando”.