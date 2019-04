Nicolás Larraín arremetió contra Juan Pablo Letelier: "Eres una vergüenza humana"

Nicolás Larraín se fue con todo contra Juan Pablo Letelier en el espacio de "Big Radio" para referirse a las recientes declaraciones, donde sostuvo que no hizo "ninguna gestión" ante el fiscal nacional para favorecer a los ministros suspendidos en la Corte de Apelaciones de Rancagua.

El ex conductor de CQC,comenzó diciendo: “Mira, Juan Pablo Letelier…. chuchasu... Porque ahora entiendo quién eres, por tu culpa a mí me echaron del ´Buenos Días a Todos´ porque tú llamaste para ejercer tu poder. Eres la escoria humana, has llegado al Congreso sólo porque eras hijo de tu padre, a tu padre que lo asesinaron en Washington en una situación lamentable”.

Larraín añadió que “eres una vergüenza humana Juan Pablo Letelier, todos saben lo cabrón que eres, cómo manejas, no te puedes sacar fotos con esos jueces, no puedes llamar a jueces, agacha el moño, agacha la chasca, vergüenza humana”.

Finalmente, el también locutor de radio insisitó en atacar al parlamentario. “Chupasangre, explotador de la gente. Eres lo peor como ser humano. Y uno cuando lee noticias… yo trabajé en Rancagua, en la Región de O’higgins, ahora entiendo todo. Cabrón, saco de peras, ¿qué te crees, picante? Picante, ordinario, no tienes valores”.