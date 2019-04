Caso Fernanda Maciel: abogado de la familia descarta a Pettersen como sospechoso

En el marco de la reunión entre el fiscal nacional y la madre de la desaparecida Fernanda Maciel, la investigación podría tomar otro rumbo para conocer el paradero de la joven.

El abogado de la familia, Pedro Díaz, aseguró en una entrevista con el matinal "Hola Chile" que la pareja de Fernanda Maciel, Luis Pettersen, quedó descartado como sospechoso.

“En ese foco de inicio se fueron descartando ciertas posibilidades y hoy le puedo comentar con bastante certeza que Luis no está dentro de la línea de sospechosos de esta causa”, afirmó el abogado.

En ese instante, la panelista del matinal de la red, Costanza Roberts tomó la palabra para pedirle disculpas a Luis Pettersen.“Yo quería aprovechar de pedirle perdón a Pettersen, porque hoy día él queda ya descartado como un sospechoso, pero yo un poco recordando todo lo que fue el 2018, en muchas oportunidades uno también llegó a pensar que él podía ser. Yo, en algún momento, al igual que Claudio (Rojas) fuimos un poco duros”.

Además, añadió que “también entiendo que es parte de la investigación que haya sido considerado sospechoso, igual debe ser duro”.

Finalmente, su compañero Germán Schiessler aclaró que “a mí me gustaría escuchar que él no tiene nada que ver de parte de la gente que está investigando, no de un abogado. Porque el abogado es actor de una parte. Aquí corresponde que hable la fiscal Varas y diga quiénes son los sospechosos”.