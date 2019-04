Héctor Morales se refirió a su relación con Helenia Melán y aseguró que Chile "es un país que está muy enfermo"

Varias repercusiones tuvo la visibilidad que tuvo la relación entre el actor Héctor Morales y la modelo y activista trans Helenia Melán.

Si bien en una conversación con el programa de la red ,"Intrusos", no entregó mayores detalles sobre su relación, Héctor Morales aseguró que está "impresionado por la buena onda de la gente y por la no buena onda también. Me parece que es un país que está muy enfermo, que necesita mucha ayuda, pero bueno este tipo de cosas ayudarán a que entendamos que en el amor no hay nada que ocultar y nada de lo que alguien pueda avergonzarse".

"Me parece que eso es importante para todos quienes quieran visibilizar las formas en que uno pueda amar".