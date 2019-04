Tonka Tomicic reveló haber sufrido de una particular adicción

Fue este lunes cuando el panel de “Bienvenidos” comenzó a abordar las adicciones a los videojuegos de los niños y niñas. Muchos contaron sus experiencias con sus hijos. Sin embargo, uno de los relatos que más llamó la atención fue Tonka Tomicic.

“Yo me di cuenta que estaba adicta al Candy Crush en una comida. Estaba un poco aburrida y saqué el teléfono, escondida, y me puse a jugar. (…) De verdad me pasó eso y de repente dije ‘no, no puede ser, estoy mal, tengo una adicción'”, contó.

Sin embargo, aseguró que pudo superarlo. “Lo eliminé, porque me di cuenta que estaba en una adicción. Estaba mal”, concluyó.