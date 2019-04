Betsy Camino desató polémica con Lisandra Silva: "no tengo la mejor opinión de ella"

10:58 La ex Reina del Festival de Viña, se refirió a su compatriota y su lucha por la corona en 2018.

La ex Reina del Festival de Viña, Betsy Camino, se refirió a Lisandra Silva y su lucha por la corona en 2018.

En una conversación con el programa de La Red, "Intrusos", Betsy fue consultada por la relación entre ambas y expresó que "si usted no me saluda fuera de tele, cuando me pongan una cámara ni se moleste porque la voy a dejar sola hablando".

Además, la ex Reina del Festival sostuvo que "no tengo la mejor opinión de ella", además agregó que "ni como cubana, ni como mujer, ni como candidata merece la pena hablar. Cuando yo gané, en vez de decir 'pucha feliz a la Betsy, feliz a Canal 13' fue todo lo contrario".