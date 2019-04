Amber Heard tras episodios de violencia de Johnny Depp: “Me abofeteó con fuerza"

12:06 Hace algunas semanas, el reconocido actor Johnny Depp presentó una demanda contra su ex esposa, Amber Heard, quien lo acusó de violencia intrafamiliar.

El actor pide una indeminización económica cercana a los 37 millones de pesos chilenos. La decisión de Johnny Depp nació una vez que se hizo público un artículo en el Washington Post en e que su ex esposa relata su experiencia viviendo a su lado.

Heard no se quedó callada y continuó contado terribles detalles catalogando a su ex de "monstruo" cuando bebía alcohol.

Según People, la actriz contó que “se convertía en una persona totalmente diferente a menudo delirante y violenta. Llamamos a esa versión de Johnny, ‘el monstruo".

Además, detalló que por los celos de Depp le lanzaba objetos sin medir su fuerza cuando a ella le tocó practicar una escena en compañía de James Franco.

“Me lanzó una garrafa, golpeó artículos de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró desde la escalera a la oficina, a la vivienda y a la cocina y luego a la habitación de invitados”, relató Heard.