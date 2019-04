Mónica Rincón defendió a Héctor Morales y a su pareja luego de comentarios en redes sociales

Hace algunos días se hizo pública la relación entre el actor Héctor Morales y, la modelo y activista trans, Helenia Melán, lo que ha generado un debate a través de la redes sociales.

Esta vez la periodista, Mónica Rincón, se encargó de defender a la pareja tras un ofensivo comentario de un usuario de Twitter al indicar que “los actores chilenos no me dejan de sorprender, ahora apareció un weón que pololea con un travesti. (Creo que calza 43). ‘Ya, date vuelta Héctor ahora me toca a mí’".

Este comentario no le cayó nada de bien a la periodista de CNN que de inmediato respondió: “El comentario dice mucho de usted y nada de esta preciosa pareja. Un par de apuntes a su ignorancia e intolerancia: transgénero no es lo mismo que travesti. ¿Y cuál sería el problema de ser pareja de un travesti?”.

La reacción de Rincón fue aplaudida por sus seguidores en Twitter. Luego, el usuario eliminó su comentario.