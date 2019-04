Marcela Vacarezza se descargó contra quienes acusan que alta condena tras portonazo fue porque "eran conocidos"

11:05 Entre otras cosas señaló que "No pagamos abogados porque la municipalidad de Vitacura tiene sistema de protección a víctimas. Cosa que todas debieran copiar. No puede ser que los delincuentes tengan defensa y no las víctimas".

Marcela Vacarezza se hastió de los comentarios que acusan que la condena tras el portonazo que vivieron fue mediada por el privilegio de sus recursos y fama, ante lo que se expresó largamente a través de un hilo en Twitter.

La conductora partió señalando que "8 años de cárcel para dos de los delincuentes que entraron a nuestra casa. Para quienes dicen que esto es porque somos conocidos les quiero decir lo siguiente...ojalá lo lean".

Y acontinuación enúmeró nueve puntos, el primero fue que "Eran 6 delincuentes de los cuales sólo tres fueron detenidos" y el segundo que "Esto se logró gracias a las cámaras de seguridad de la casa que los identificó porque estaban a cara descubierta".

El tercer punto del hilo fue que "De los 3 detenidos, luego de un año y medio en prisión preventiva, uno de ellos fue dejado en libertad" y el cuarto punto enfatizó que "Dejado en libertad porque no bastó el reconocimiento frente a frente que hizo Rafael de él".

A continuación el quinto punto que indicó fue que "El delito no es portonazo sino que robo con intimidación porque hubo ingreso al hogar lo que tiene penas más altas" y el sexto que "Se pidieron de 10 a 15 años (sentencia que el delito permite) no solo por nuestro caso sino por una seguidilla de robos asociados que ellos tenían a su haber y que pudieron demostrarse".

Tras esto el corto y séptimo punto es que "Se les dio 8 años a dos de ellos" y el octavo que "No pagamos abogados porque la municipalidad de Vitacura tiene sistema de protección a víctimas. Cosa que todas debieran copiar. No puede ser que los delincuentes tengan defensa y no las víctimas".

Finalmente señaló en el último punto que "Nosotros cerramos un capítulo. Hicimos todo lo posible, junto a fiscalía y abogados. La justicia actuó. No era lo que se pedía pero 8 años no es menor. Por lo menos serán años donde donde no estarán en la calle haciendo de las suyas".

Y para cerrar el hilo Marcela Vacarezza agradeció a "todos quienes siempre mandaron su cariño con empatía y comprensión. Jugamos las reglas del juego y estamos tranquilos. Capítulo cerrado y ojalá no venga otro y el libro se cierre con este".