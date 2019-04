[VIDEO] Jason Momoa se afeitó su clásica barba por la naturaleza

11:39 El actor de Aquaman y que interpretó a Khal Drogo en Game of Thrones tomó la drástica decisión acompañando el cambio fisico con un llamado a "un cambio positivo para la salud de nuestro planeta. Limpiemos los océanos y nuestra tierra. Acompáñenme en este viaje. Hagamos un cambio a aluminio infinitamente reciclable. Agua en latas, no plástico".

El actor Jason Momoa mostró a través de su cuenta de Instagram y en Youtube el proceso de afeitarse su tradicional barba, la que lo había acompañado por siete años.

Momoa, quien recientemente interpretó a Aquaman, y quien también es reconocido por su recordado personaje Khal Drogo en la famosa serie Game of Thrones, aseguró que ya era hora de realizar un cambio positivo.

El actor señaló que "Me afeitaré esta bestia, es momento de hacer un cambio. Un cambio positivo para mis hijos, tus hijos, para el mundo".

Y continuó el mensaje indicando que es necesario "un cambio positivo para la salud de nuestro planeta. Limpiemos los océanos y nuestra tierra. Acompáñenme en este viaje. Hagamos un cambio a aluminio infinitamente reciclable. Agua en latas, no plástico".

Ahora sobre su pelo, el actor confesó que "Mi mujer me dejaría si me cortara el pelo, así que simplemente no me lo corto", dijo sobre Lisa Bonet, con quien tiene dos hijos luego de que ella se separara del rockero Lenny Kravitz.