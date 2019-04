Camila Moreno: “Me da vergüenza decir que vivo en Chile y que hay un presidente que se llama Piñera”

10:36 En una extensa entrevista al medio The Clinic la artista habló de su proceso creativo, que está en una cúspide, así como de la contingencia y la política nacional con frases y comentarios que no han dejado indiferente a las redes sociales.

Camila Moreno recientemente presentó ‘Pangea Vol.1’, en marzo de este año, un disco en vivo que es parte de una obra mucho más amplia y compleja. Hablamos de un proyecto masivo, también llamado Pangea, que consiste en dos LP, un libro álbum, un cómic, un cortometraje y un documental, el que se presentará a fines de este mes en el Festival de Cine y Documental Musical Inedit.

Sobre el documental, protagonizado por ella y sus músicos, y dirigido por Alberto Hayden, señaló que “Es asistir a un concierto mío en donde se ahonda en mi proceso creativo y de donde viene todo el rollo de ‘Pangea’”.

En el mismo proyecto el padre de la cantante, el periodista y realizador audiovisual Rodrigo Moreno, realiza una entrevista a su hija, en la que se va descubriendo los alcances de Pangea.

Al respecto Camila señaló que "Él es un poco culpable de que yo esté haciendo todo esto: cuando yo era niña él me contaba historias que ocurrían en Pangea".

Y agregó que "Me contaba historias fantásticas todas las noches, cuando vivíamos juntos, entre mis 5 y 8 años, más o menos. Entonces, la película tiene que ver con ese viaje también, con entender de donde viene este concepto y también muestra el proceso colectivo que yo viví con mi banda. También hay hartas imágenes de ensayos, hartas imágenes de backstage, entrevistas a ellos, cómo es este proceso de ir juntando distintos imaginarios y generar nuevos territorios".

Ya más en la arista política, y consultada por sobre el actuar del Gobierno de Sebastián Piñera, Camila Moreno señaló que "Siempre pienso en cómo chucha votaron por este hueón, ¿quiénes fueron los idiotas? Han sido tiempos horrorosos". Y agregó que "El conflicto mapuche también es algo que me da demasiada rabia. Pero ya no es rabia solamente, es dolor, es ira. ¿Qué te puedo decir? Encuentro que es una vergüenza, a mí me da vergüenza decir que vivo en Chile y hay un presidente que se llama Piñera, me da mucha vergüenza".

Sobre el resurgimiento de la ultraderecha en el país dijo que "lo que más me preocupa es que hay tanto facho que salió del clóset estos últimos tres años. La gente votando por Kast, esta idea de que los homosexuales van al infierno o la gente provida. Y se está expandiendo. Es como que ahora se liberan los fachos, no sé, es rarísimo".

Al respecto confesó que "me da susto. En este país hubo una cosa que se llamó dictadura y que duró más de 18 años y no entiendo que en este contexto en que los detenidos desaparecidos siguen siendo detenidos desaparecidos, puedas ser de derecha. Es amoral. Es no tener contexto país, no tener historia. Es no haber entendido nada de lo que pasó".

Y agregó que "finalmente ser de derecha qué significa, en un país como este. O sea, fue la maratón de Santiago y tuvimos que correr con poleras de los detenidos desaparecidos, todavía. Y la derecha sigue diciendo es que son resentidos (...) Hay una deuda histórica nacional que nunca se saldó y no creo que se salde, entonces hay un hoyo energético en el país, un hoyo emocional, espiritual, humano, tremendo".

Consultada sobre si hay algún movimiento o grupo que le haga creer que las cosas pueden ser distintas, indicó que "Yo creo que el feminismo hoy día es eso. Es una lucha, es un movimiento que me apela en todas sus aristas. El feminismo que yo entiendo".

Y profundizó al respecto, confesando que "Yo no soy separatista, pero a veces creo que sí es bueno estar separados, sobre todo en las marchas. Entonces en ese sentido es un aprendizaje constante. Y es un aprendizaje constante en mi construcción personal, sobre cómo yo reproduzco el machismo o lo patriarcal en mi propia vida, en mi trabajo, en las sutilezas de las relaciones. Es súper complejo, es un cambio de paradigma humano, como te decía antes, que tiene que ver con las estructuras que tenemos adentro, que no son solo estructuras externas, no son solamente cosas que pasan afuera, sino que son lógicas internas también".

Y ante la pregunta de si no hay nadie en concreto que encarne aquello dijo que "O sea, encuentro que hay demasiadas minas que la llevan en todo sentido. Creo que en la música chilena hay muchas mujeres que están haciendo un trabajo importante en ese territorio. Y en la música mundial también, desde viejas hasta jóvenes, y muchas desde el pop".

Para ver la entrevista completa puedes seguir el siguiente link:

https://www.theclinic.cl/2019/04/18/entrevista-a-camila-moreno-me-da-verguenza-decir-que-vivo-en-chile-y-que-hay-un-presidente-que-se-llama-pinera/