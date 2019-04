Mario Mauriziano será padre a los 49 años

Mario Mauriziano confimó a La Cuarta que será padre de una niña a los 49 años con su pareja Camila Anich, con la que llevan una relación de dos años.

Si bien el ex rostro de CDF no quiso referirse mayormente al tema, fue su amigo, el periodista Milton Millas, el que habló sobre esta noticia.

"Una vez nos juntamos en un café, la miré a los ojos y pensé 'acá hay algo, esta chiquilla está embarazada', pero mi amigo lo negó", señala al matutino.

"Esa conversación fue entre los dos, dijo no que no sería papá, pero días después me contó que era cierto, que fueron a la clínica y que yo era pitoniso, así que estoy postulando al premios 'padrino'", bromeó.

Luego de su salida de televisión, Mauriziano solo había aparecido el pasado febrero en un contacto telefónico para el programa paraguayo "Teleshow" donde se refirió al episodio de infidelidad entre su ex esposa y Eduardo Berizzo.