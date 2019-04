Benito Cerati tras polémicos dichos de Camila Moreno: “Te banco, pero no te gastes”

A nadie dejó indiferente la entrevista realizada por The Clinic a la cantante Camila Moreno, que destacó entre otroas cosas, además de su gran momento creativo, sus aprensiones sobre la política nacional comentando, por ejemplo, sobre la gente que votó por el actual Presidente Piñera que "siempre pienso en cómo chucha votaron por este hueón, ¿quiénes fueron los idiotas? Han sido tiempos horrorosos".

Moreno también indicó que “A mí me da vergüenza decir que vivo en Chile y hay un presidente que se llama Piñera, me da mucha vergüenza. Y lo que más me preocupa es que hay tanto facho que salió del clóset estos últimos tres años. La gente votando por Kast, esta idea de que los homosexuales van al infierno o la gente provida. Y se está expandiendo. Es como que ahora se liberan los fachos, no sé, es rarísimo“.

Estas declaraciones se transformaron en uno de los temas más comentados en Chile en las redes sociales este viernes, y una de las personas que reaccionó a las mismas fue nada menos que Benito Cerati, hijo de Gustavo Cerati y la chilena Cecilia Amenábar.

El también vocalista de la banda Zero Kill señaló en su cuenta de Twitter “Camila Moreno, te banco, pero no te gastes. El conserva chileno va por todo”.

Benito Cerati ya había mencionado en más de una ocasión sus críticas a la derecha chilena, a la que encuentra mucho más conservadora que la argentina, señalando por ejemplo que “la ultraderecha facha chilena hace que la ultraderecha argentina sea Plaza Sésamo”.