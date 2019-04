Ale Sergi, integrante de Miranda!: "No me veo sentado en una sillita tocando los temas en acústico"

Lo de Miranda! no solo es sonido pop, es una actitud frente a la vida. Así lo define uno de sus dos vocalistas, Ale Sergi, quien, 18 años después de la formación de la banda que lidera junto a Juliana Gattas, dice como una especie de declaración de principios que "tocamos esta música por convicción y porque nos gusta".

Por eso, han estado girando con sus dos primeros discos: su debut de 2002, "Es mentira", y "Sin restricciones" de 2004, placas que revisarán con sus fans chilenos el próximo 4 de mayo en el Teatro Caupolicán.

Actualmente los argentinos terminan los últimos detalles de su próximo disco, que lanzarán a fin de año y que sucederá a "Fuerte", lanzado en 2017 y que fue nominado al Grammy Latino de ese año.

¿Cómo surgió la idea de girar con sus dos primeros discos?

Fue por dos cosas: la primera, que es bastante crucial, es que muchos fanáticos lo vienen pidiendo desde hace un montón de tiempo. Y hemos decidido darles, y darnos a nosotros también, el gusto de hacerlo ahora. Y por otro lado, justo se nos abrió un espacio. Nuestro último disco "Fuerte" ya tiene unos dos años y recién ahora estamos finiquitando la mezcla de un próximo disco que va a salir a fin de año.

¿Cómo ha cambiado el público de Miranda! con los años?

Tenemos la suerte de mantenernos activos y hemos renovado mucho público. Así y todo hace unos años también siento que nuestro público ha crecido en edad. Si bien el público se renueva, no es lo mismo que hace 15 años, cuando literalmente eran todos adolescentes. Ahora hay mucha mezcla y yo cada vez veo más gente contemporánea a mí en los conciertos, lo que me parece lógico.

¿El pop los mantiene jóvenes a ustedes?

Creo que la juventud tiene que ver con la edad, pero también con la actitud y con la forma en que uno ve la vida. La verdad es que a mí me gusta todavía salir a bailar y ver conciertos y honestamente no me veo en una gira sentado en una sillita tocando los temas en acústico, eso como que me aburre un poco. A mí me gusta la discoteca, el baile; no me interesa hacer la gira sinfónica, no es lo mío. Yo prefiero seguir manteniendo el pulso de baile arriba y mientras el cuerpo me dé yo le voy a seguir dando.

Lazos con chile

La próxima semana saldrá el segundo disco de Meteoros, la banda paralela a Miranda! que Ale Sergi tiene junto al DJ Didi Gutman y al ex Los Abuelos de la Nada, Cachorro López.

¿Podemos esperar colaboraciones para el nuevo disco de Miranda!?

Por el momento estamos terminado de mezclar el disco y no tiene ninguna colaboración, pero falta tanto para que salga. No podría decir que no surja alguna oportunidad de hacer algo. Con Javiera (Mena) hicimos dos canciones para Meteoros y fue relindo, porque ella se vino para acá y compusimos juntos, con Cachorro y con Didi, en una tarde. Y sí nos encantaría, la verdad es que hay hartos artistas que a mí me gustan, está Álex (Anwandter), Gepe, Francisco Victoria. Siempre está súper abierta la posibilidad de hacer cosas.