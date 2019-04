Con episodios especiales de Los Simpsons conmemorarán el Día Internacional de la Tierra

Este 22 de abril,se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Tierra. Por lo mismo, Fox Channel, emitirá el especial "Ambienta Lisa", con episodios ligados a la temática ecologista.

El espacio se inciará a las 16 horas, con un repaso por las entregas más recordadas y premiadas de la serie animada. El especial estará compuesto por, donde Homero debe salvar a la ciudad de una catástrofe ambiental que él mismo ha provocado.

Bart Gets An Elephant: Bart se llena de alegría cuando gana un concurso de radio y le dan la posibilidad de elegir entre dos posibles premios: diez mil dólares en efectivo o un elefante africano adulto. Bart sorprende a todos, especialmente a los deejays, al elegir lo último. Le ofrecen a Bart una variedad de otros premios, los cuales se niega a aceptar. Después de que el dueño de la estación le dice a los conductores de radio que sus trabajos están en juego, un elefante africano adulto aparece en la puerta de los Simpson.

El día de la recolección de basura, los hombres de la basura no notan a Homero mientras lucha con un tacho desbordante en el costado de la casa. Indignado, Homero los insulta y unos momentos después, le dice a su familia que la ciudad está cortando su servicio de recolección. Rencoroso, Homero usa el césped como un vertedero improvisado. Marge, exasperada, le ruega a su marido que ofrezca una disculpa a los recolectores.

Cuando Homero se niega, Marge envía al Comisionado de Sanidad una disculpa por escrito, falsificando su nombre. Enojado, y sintiéndose violado, Homero se enfrenta al Comisionado, Ray Patterson, en persona. Se produce un altercado verbal, y Homero termina registrándose para competir contra Patterson en las próximas elecciones.

Las hermanas de Marge se quedan con los Simpson mientras fumigan su apartamento, pero su hábito de fumar casi provoca una explosión cuando se descubre que la casa está construida sobre un depósito de petróleo. Burns comienza una operación de fracking y Lisa llama al asambleísta Maxine Lombard para detenerlo.

Los Simpson viajan a Storytown Village, un parque de diversiones de aspecto ruinoso para niños muy pequeños. Una de las exhibiciones es un zoológico de mascotas lleno de lindos animales de corral. Lisa está encantada con un corderito que le lame la mejilla. Cuando llega la hora de la cena, Lisa tiene los ojos llorosos ante la idea de consumir chuletas de cordero y jura nunca más comer carne.

Lisa the Tree Huger: Los Simpson conducen a Krustyburger para una comida. En el techo del restaurante, hay cuatro manifestantes, vestidos con trajes de vaca, que culpan a la corporación Krusty por la destrucción de las selvas tropicales utilizadas para el pastoreo de ganado. Lisa es inmediatamente atrapada por el simpático manifestante, que es llevado en un auto de la policía. Más tarde, se entera que el objeto de su afecto es Jesse Grass, jefe del grupo eco-radical Dirt First y decide visitarlo en la cárcel. Ella está emocionada por su dedicación a su causa, y más aún cuando se entera de una próxima reunión.

The old man and the Lisa: El Sr. Burns está invitado a hablar en una reunión del Junior Achievers Club, del cual Lisa es miembro. Cuando Lisa le pregunta a Burns si la planta de energía tiene un programa de reciclaje, el anciano confiesa que no está familiarizado con el término. Más tarde, el Sr. Burns se entera de sus asesores que una serie de malas inversiones le han costado su fortuna. Se ve obligado a renunciar a la central eléctrica, y vende su mansión a un luchador profesional.

Sin lugar a donde ir, Burns se muda con Smithers. Disgustado, Burns jura recuperar su fortuna. Él le ruega a Lisa por su ayuda. Al principio, Lisa rechaza las súplicas de Burns. Pero cuando el anciano acepta recuperar su dinero haciendo cosas socialmente responsables, Lisa cambia de opinión.

Mientras Bart y Lisa están pescando alegremente cerca del Reactor Nuclear de Springfield, encuentran un pez de tres ojos. En los titulares, un comité regulador de Washington ve la historia y envía a un equipo a investigar las consecuencias nucleares provenientes de la planta. A pesar de los intentos del Sr. Burns por sobornar al equipo, se le dice que limpie su planta, o que la cierre.