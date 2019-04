Denise Rosenthal impactó en redes sociales con fotografía en bikini

“Nos escapamos. Mi weli me regalo este jockey sombrero que era de ella, y fue la mejor adquisición. La carita siempre me la protejo, porque con el sol se me incrementan mis bigotes-manchas jiji. Espero hayan tenido un lindo fin de semana”, fue el mensaje que escribió Denise Rosenthal, tras compartir una fotografía en traje de baño en su cuenta de Instagram.

La imagen sorprendió a sus seguidores, quienes aplaudieron a la artista y le enviaron una serie de comentarios. Hasta ahora la fotografía suma más de 200 mil reacciones.