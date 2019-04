Camila Recabarren sorprendió en Instagram con fotografía: "Me encantan las mujeres"

09:37 "Tortillera... Si, pero inmensamente Feliz", escribió la ex Miss Chile.

"Como me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres ... A la cuenta de tres .... 1,2,3... tortillera... Si, pero inmensamente Feliz", fue el mensaje que escribió Camila Recabarren en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía donde aparece posando con una desconocida mujer.

Solo hace algunas semanas, la modelo había confesado estar abierta a distintos tipos de relaciones. Incluso, aseguró que “no tendría miedo a estar con una mujer por las críticas”.

Sin embargo, hasta ahora no se le había visto en una situación amorosa con ninguna mujer.

Por lo mismo, sus seguidores reaccionaron de inmediato, dejando cientos de comentarios preguntando quién es su nueva pareja.