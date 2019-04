Joaquín Méndez rompió el silencio por nueva pareja de Camila Recabarren: "No sabía que tenía atracción por las mujeres"

“A ella hoy todavía le gustan los hombres. Lo he hablado con ella. A ella también le atraen los hombres, le atraen las mujeres. Yo me enteré hace poco. No sabía. No sabía que tenía atracción por las mujeres”, así se refirió Joaquín Méndez en "Mucho Gusto", a la revelación que hizo Camila Recabarren sobre su nueva relación con una mujer.

El argentino y ex pareja de la modelo, insistió en que le desea lo mejor, aunque, advirtió que “en cierto punto, la gente no va a entender. Hay gente que se va a preguntar ‘¿cómo?, ¿por qué?’. Y nada. Mandarle el amor”, señaló.

Además, reflexionó sobre la relación que tuvieron. “Está buenísimo lo que le acaba de pasar. Se dio cuenta después de un tiempo, porque después de mi relación, que termina, vuelve a intentar y no es lo mismo, no funciona, cae, cómo explicar ciertas situaciones, cómo explicarle a la familia, otra decepción. Encuentra a una mujer, encuentra que le gusta otra mujer, persona, y se puede enamorar”, dijo.