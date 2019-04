El cariñoso mensaje entre Camila Recabarren y Joaquín Méndez luego de que ella reveló su relación con una mujer

Ayer mediante redes sociales, la ex miss Chile, Camila Recabarren, reveló que mantiene una relación con una mujer.

La modelo, quien compartió en Instagram una fotografía junto a su pareja, recibió una serie de comentarios, donde la felicitaron por sus situación sentimental y le desearon éxito en su relación.

Uno de los que se refirió al tema, fue su ex pareja, el panelista argentino de Mucho Gusto, Joaquín Méndez, quien dijo que "a ella hoy todavía le gustan los hombres. Lo he hablado con ella. A ella también le atraen los hombres, le atraen las mujeres. Yo me enteré hace poco. No sabía. No sabía que tenía atracción por las mujeres".

Ayer, sin embargo, mediante Instagram, Méndez personalizó el discurso y apeló directamente a Recabarren, a quien le dijo que "muchas personas no entenderán .. habrá muchas preguntas 'pero ¿cómo? ¿Por qué?' Pero sabes da igual porque lo importante es que tú seas feliz con la persona que tú elijas Te quiero negrita, quiero que seas muy feliz, besame y olvídate".

En el mismo mensaje, la ex miss Chile respondió a Mendez y señaló "eres más lindo Joaco. Yo también te quiero y siempre, siempre tendrás una partner en Chile que estará en las buenas y en las malas acompañándote".