Luli respondió a quienes critican su look en redes sociales

09:22 La modelo insistió en que comprende que “lo que es moda fuera aún no lo sea en Chile”.

Nicole “Luli” Moreno salió al paso de las críticas que ha recibido por parte de los usuarios de Instagram por el look que ha lucido en las últimas fotos que ha publicado.

Primero fue una imagen donde posó con unos lentes que resultaron extravagantes para muchos. Y luego, en otra postal apareció con unas extensiones. Los comentarios negativos contra la modelo no tardaron en llegar, especialmente de quienes le aconsejaban ser más “sobria”.

Pero Luli, no quiso quedarse al margen y envió un mensaje. “Comprendo que lo que es moda fuera aún no lo sea en Chile...Pero admito que me encanta innovar. Que viva la moda en todo el mundo", remató.